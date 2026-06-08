クマ宇都宮市中心部でクマの目撃が相次いでいることを受け、市教育委員会は8日、全94の市立小中学校を臨時休校とした。市教委は「市内を広域で移動している状況で、児童生徒の安全確保を第一に考えた」としている。けが人の情報はない。市は危険鳥獣対策本部を設置し、栃木県警や猟友会と共に警戒に当たっている。市や県警によると6日午前6時半ごろ、同市長岡町の山林で、体長約60センチのクマのような動物1頭を見た住民が110