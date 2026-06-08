7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が8日、自身のXを更新。初の武道館公演初日に肉離れを起こしていたことを明かした。【別カット】CANDY TUNEのデビュー3周年記念公演の模様村川は「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけどさっき見てもらったらかなり治ってるって！！！よかった！！！心配してくれてる方がいたのでご報告でした!!」と記し