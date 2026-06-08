内閣府が8日発表した2026年1〜3月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.5％増、年率換算で1.8％増だった。設備投資の低調を反映し、5月に示した速報値の年率2.1％から下方修正した。改定後も2四半期連続のプラス成長は変わらなかった。項目別では、企業による設備投資が前期比0.7％減で、速報値の0.3％増から下振れした。個人消費は0.3％増でほぼ横ばいだった。