夫から「俺が亡くなっても遺族年金があるから大丈夫」と言われても、本当に生活できるのか不安になる人は多いでしょう。特に専業主婦の場合、夫の収入で家計を支えているケースが多く、万一のあとの生活費を具体的に考えておくことが大切です。 遺族年金は心強い制度ですが、家族構成や夫の働き方によって受け取れる金額は変わります。本記事では、専業主婦が夫の死後に受け取れる遺族年金の基本や、生活費をまかなえ