余ったハンドクリームを鏡に塗ると、くもり止め代わりになるらしいです。靴のなかに十円玉を入れておくと、脱臭剤代わりになるとも聞いたことがあります。これらは、意外な物が“生活の知恵”で便利な代用品となる好例でしょう。そして注目は、2人の女の子のママであるnyonyoさん（@0918nyonyo）が2025年に発信した投稿。当時1歳8か月のご長女がスナック菓子の袋を左手に、ピンクベージュのお皿を右手に持っています。どうやら