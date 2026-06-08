女優の井桁弘恵が８日までに自身のＳＮＳを更新。南米を訪れた様子を報告した。インスタグラムで「沸騰ワード１０今回も最高のコスパ旅でした」とつづった井桁。アンデス山脈の尾根にある有名な古代遺跡を訪れたことを報告し、オフショットを公開。「初の南米、憧れのマチュピチュ食も景色も全てが新鮮だったなぁ」と記した。他にもペルーの街並みと思われるカットなどロケの旅とはいえ、充実した様子だったことがうかが