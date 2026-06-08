◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）５位から出たツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、４ボギーの７１で回り、通算３アンダーで６位。悲願のメジャー制覇には届かなかった。１８位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が７０と伸ばし、１アンダーで１４位。１８位で出た渋野日向子（サント