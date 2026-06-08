再整備工事が行われている高松市中央公園2026年2月 警察によりますと7日午後8時すぎ、再整備工事をしている高松市立中央公園の南側の壁に貼っていたLEDテープライト1本が燃えて切れる火事がありました。 通行人から「火花が散っている」と119番通報があり、消防が駆け付けた時には、ほぼ消えていたということです。けが人はいませんでした。 警察は、漏電の可能性が高いとみて火災の原因を調べています。