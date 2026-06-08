「缶ジュースが開けられない〜！」そんな子どもの“開けてコール”を減らしてくれそうな便利グッズをセリアで発見！ その名も「缶ラク開けマーカー」です。缶のプルタブに引っ掛けるだけで、子どもの小さな手でも開けやすくなる便利なアイテム。さらに、自分の飲み物の目印としても使えるので、BBQやキャンプといったアウトドアシーンにもぴったりです。◆爪を傷めずに缶がラクに開けられる！セリアのキッチンコーナーで販売さ