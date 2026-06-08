今日6月8日(月)午前9時5分、太平洋沿岸の広範囲に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。太平洋沿岸に津波注意報が発表今日8日午前8時38分頃に、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震により、午前9時5分には、太平洋沿岸に津波注意報が発表されました。「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。発表予報区予想到達時刻予想さ