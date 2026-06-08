松本市の和田と新村で8日朝クマの目撃が相次ぎ、周辺の小中学校3校が臨時休校となりました。警察や松本市によりますと8日午前4時半ごろ、松本市和田にある芝沢小学校近くで成獣のクマ1頭が目撃されました。その後、午前6時前には北西に約1.2キロ離れた松本市新村の松本大学付近で、さらに近くの新村交差点でも午前6時すぎに目撃情報がありました。相次ぐクマの目撃を受けて松本市教育委員会では、周辺にある芝沢小学校、島立小学校