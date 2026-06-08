タレントの関根勤（72）が、8日までにYouTubeチャンネルを更新。自身が最近注目しているというタレントをゲストに呼び、対談した。関根がゲストに呼んだのは、タレントの「いわたまあり」。兵庫出身の女優で「花王ビオレ」や「タウンワーク」など大手のテレビCMに出演するほか、高い演技力を生かしTiktokで「現代の女性あるある」を投稿し大バズリ。日本テレビ「今夜くらべてみました 」や「しゃべくり007」などの人気番組にも