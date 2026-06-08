フィリピン南部の沖合で、マグニチュード7.8の大きな地震がありました。フィリピンでは津波警報が出されています。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、日本時間午前8時37分ごろ、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード7.8の地震が発生しました。震源の深さは35キロと推定されています。南ダバオ州にある学校では強い揺れで建物が倒壊し、生徒たちが屋外に避難していました。この地震を受け、フィリピンの火山地震研究