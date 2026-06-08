週明け８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（６万６５８８円１２銭）に比べて３１００円超下落した。６万３４００円台で推移している。前週末５日の米国市場では、米雇用統計が市場予想を上回り、金融引き締めへの警戒感が強まったことから、株高を先導してきたハイテク株を中心に売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数が４％超下落したほか、主要な半導体株で構成する「フィラデル