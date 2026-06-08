◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、4ボギーの72で回り、通算3アンダーの6位だった。41回目の挑戦でのメジャー初優勝を逃した。ホールアウト後にはU―NEXTのインタビューに答えた。一問一答は以下の通り。――今日のゴルフはどうでしたか？「すごく緊張