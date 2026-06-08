元ももいろクローバー（現ももいろクローバーZ）のメンバーで女優、歌手の伊倉愛美（32）が8日までにXを更新。第2子女児の出産を発表した。「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告した上で「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と書き出した。そして新生児の写真を公開した。伊倉は00年のNHK「ひとりでできるもん！」の3代目・今田まい役