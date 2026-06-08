＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦の最終ラウンドが終了した。【連続写真】松山英樹っぽい!?ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）が3バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル8アンダーまで伸ばし、初の大会制覇を果たした。前半を2バーディ・1ボギーで折り返したコルダ。後半に入ってからはス