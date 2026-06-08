＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。2打差を追いかけた畑岡奈紗は2バーディ・3ボギーの「72」と落とし、トータル3アンダー・6位タイでホールアウト。全米制覇はならなかった。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”1番、3番とバーディを先行させたが、8番でボギー。ティイングエリアが前に出た10番ではワンオ