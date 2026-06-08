＜PIM Ladies Tournament事前情報（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞ツアー2勝の堀奈津佳がネクヒロで解説者デビューを飾る。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「PIM Ladies Tournament」。ALBA TVでLIVE配信される試合の模様を、クラブからマイクに持ち替えて現役選手目線で盛り上げる。堀奈津佳の初解説を聞き逃すな！！ネクヒロ第8戦LIVE配信この日は堀自身もプロアマに参加しコースを