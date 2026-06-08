（CNN）イスラエル軍のデフリン報道官は7日の録画演説で、イスラエルはイランによるミサイル発射への対応として、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラへの攻撃を「強化」すると述べた。デフリン氏は「イスラエル北部の地域社会に対するヒズボラの絶え間ない攻撃を受け、われわれはダヒエを攻撃した」と述べた。首都ベイルート南郊のダヒエは現在、イスラエルの激しい攻撃下にある。「イスラエル国防軍（IDF）はレバノン全域