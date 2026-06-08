8日、イスラエル北部で迎撃されたイランのミサイルの破片を調べる治安部隊（AP＝共同）【エルサレム、テヘラン共同】イスラエル北部の夜空に7日夜、攻撃を知らせるサイレンが再び鳴り響いた。4月の停戦合意後初めてイランがイスラエルへミサイルを発射。地元メディアは、各地でオレンジ色のミサイルが上空に飛来する様子を伝えた。市民はシェルターへ避難し、緊迫の一夜を過ごした。報道によると、中部ペタハティクバや北部ハ