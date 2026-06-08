「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）楽天に連勝してやや勢いづいた阪神だったが、あいにくの雨で３戦目は中止、振り替え試合は８日となった。ここまで交流戦も含めた阪神の成績は３２勝２３敗１分けの貯金９。セ・リーグでは首位に立っているが、この先、連覇へ向けてどう戦っていくのか気になるところ。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「捕手の起用法」に注目している。◇◇遊撃と左翼のポジシ