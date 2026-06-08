卓球女子３大会連続五輪メダルの石川佳純さん（３３）が激レア姿を公開し、反響を呼んだ。７日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」に出演したことを報告。大根を手にキュートなエプロン姿を投稿した。放送後には大量のハンバーグとともに「ありがとうございました＃鉄腕ＤＡＳＨ」と感謝をつづった。コメント欄などでは「いつ見ても自然に可愛い」、「めちゃめちゃ最上級に可愛いですね」、「エプロン姿、めっ