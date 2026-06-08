きょう8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)では、“酒貧乏”の男性が登場する。(左から)村上信五、マツコ・デラックス○「全然貧乏にならない」という富豪も「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」は、“NISA貧乏”などが話題になる中、自身は“何貧乏”なのかを問う街頭インタビュー企画。ファッションにお金をかける人、推し活に大金を投入する人などが登場する一方で、「全然貧乏に