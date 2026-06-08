「なんでこんなに会うねん(笑)」お笑いタレントの明石家さんまが、プライベートでも交流がある木村拓哉とのエピソードを明かした――。明石家さんま○「後ろでププッと鳴らしたり、横につけたり」5月30日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、運命的な出会いの話題に。さんまは、「勝手にどのエネルギーが働いてるのかわからないけど」と前置きしながら、「引き寄せる。会わなきゃいけない人は、必ず