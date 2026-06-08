ダイエットにおいて「やせた後の自分を強くイメージする」のが重要な理由 先にゴールを決めておく 僕は「思考は現実化する」と思っています。著書『月曜断食』は、まだ出版の予定も決まっていない段階から本を出すと決め、実際にそれを現実化することができました。この本を手にとっていただいた人の多くは、「何かしら変わりたい」という想いを持っているはず。 明確な目標がある人もいれば、漠然としている人