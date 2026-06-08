国際収支（4月）08:50 結果39078.0億円 予想31500.0億円前回46815.0億円（経常収支) 結果42111.0億円 予想34000.0億円前回39006.0億円（経常収支・季調済) 結果3957.0億円 予想5200.0億円前回8305.0億円（貿易収支)