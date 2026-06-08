実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50 結果0.5% 予想0.3%前回0.5%（前期比) 結果1.8% 予想1.4%前回2.1%（前期比年率) 結果3.2% 予想3.4%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比)