箸が止まらない！絶品ごはんのお供 大葉を調味料に漬けるだけの「大葉漬け」をご紹介。さっぱりした味わいで、ご飯が即なくなるおいしさです。 ごま油で香ばしくにんにくが食欲をソソる〜 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました クセになる！焼き肉のたれ簡単に豊富な味バリエを出せる！ 暑い夏にさっぱりと食べられる大葉漬け。調味料に漬けておくだけなのが嬉しいですね。 簡単にいろい