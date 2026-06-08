エンゼルス戦の3回、右前打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは7日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。2試合連続の複数安打。チームは5―13で敗れた。ブルージェイズの岡本は「7番・三塁」で出場したオリオールズ戦で、左前適時打を放って4打数1安打1打点。チームは6―4で勝った。ホワイトソックス