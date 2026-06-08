【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは7日、トランプ米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、イランへの報復攻撃を行わないよう求めたと報じた。ネタニヤフ氏は反論したが攻撃の自制に事実上同意したという。