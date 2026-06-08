気象庁によると、8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、この地震の影響で、関東地方などに津波注意報が出ました。関東地方、伊豆・小笠原諸島、東海地方、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部などに津波注意報が出ました。ただちに海岸や川岸から離れてください。予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。津波注意報が出ている宮古島・八重山地方は、今後予想される最大波の高さ、1メー