イスラエル軍がレバノンへの攻撃を継続したことを受け、イランがアメリカとの停戦以降初めて、反撃を実施しました。トランプ大統領はイランに交渉の継続を求めています。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子（複数カット）イスラエル軍は7日、イランからミサイルの発射を確認し、国内で警報が鳴ったと発表しました。その後も、さらなる攻撃があったとしています。アメリカとの間で4月に停戦をして以降、イランがイスラエルを攻