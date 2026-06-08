気象庁によりますと午前8時38分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。宮古島・八重山地方には、津波注意報が発表されています。石垣島石垣港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後0時5分。宮古島平良の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後0時19分。西表島の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後1時36分。与那国島・久部良の津波到達予想時刻は午前11時30分