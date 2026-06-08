開催：2026.6.8 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 5 - 13 [エンゼルス] MLBの試合が8日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 2回表、9番 セバスチャン・リベロ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼ