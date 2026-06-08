8日の午前8時20分ごろ、山形県米沢市太田町五丁目で、クマ1頭が目撃されました。目撃されたクマは、体長およそ1メートルだということです。 【画像】市街地の地図近くに学校が2つ このクマによるケガ人などの人的被害は、今のところ確認されていません。 警察や市は近くに住む人や近くを通る人に対し、「周囲の状況に十分注意してください。 また、新たにクマを目撃した場合は、決して近づかず、安全な場所に避難したう