試合中に“また”倒れてしまった。2021年EUROのフィンランド戦で心停止を起こし、その後は埋め込み型のペースメーカーを装着してプレーしているデンマーク代表のクリスティアン・エリクセン。現地６月７日に行なわれた国際親善試合のウクライナ戦でも、アクシデントに見舞われた。65分、背番号10はプレーと関係ないところで、胸を押さえてピッチに伏せる。英公共放送『BBC』によれば、キャプテンのピエール＝エミル・ホイビ