8日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比760ポイント安の3万4975ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万5752.37ポイントに対しては777.37ポイント安。 株探ニュース