8日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比24ポイント安の734ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値765.45ポイントに対しては31.45ポイント安。 株探ニュース