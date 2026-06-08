中国の縦型ショートドラマ（微短劇）が人気を集める中、国家広播電視総局は3日、6月1日から2カ月間にわたって特別取り締まりを実施すると発表した。2日にマカオで「国際ショートドラマ金光賞」の授賞式が行われるなど、業界が盛り上がりを見せる一方で、今回の取り締まりではショートドラマの低俗化を重点的に是正する方針が示された。「未成年者への不適切な内容」「ぜいたくの誇示や拝金主義」「低俗なタイトル」「ゆがんだ恋愛