週明けの東京株式市場は、日経平均株価が大幅下落して取引が始まり、下げ幅は一時2500円を超えた。先週末のアメリカ市場で、AIへの過剰投資をめぐる警戒や年内利上げ観測などを背景にな株価指数が大きく下げた流れを引き継ぎ、幅広い銘柄に売り注文が出ている。中東情勢をめぐる不透明感も相場を押し下げている。