アメリカのトランプ大統領は7日に放送されたNBCテレビのインタビューで、司会者に対し怒りをあらわにし、インタビューを中断してその場を去りました。トランプ大統領：あなたはゆがんでいる。あなたの報道機関もゆがんでいる。この番組も不正だ」司会者：私はゆがんでいません。トランプ大統領：あなたはゆがんでいるか、ばかのどちらかだ。（トランプ大統領）「終わりだ、もう行こう」トランプ大統領は、NBCテレビのインタビュー