ロッテの友杉篤輝が7日、今季の規定打席に乗り、打率.283でリーグ8位にランクインした。友杉は3月27日の西武との開幕戦、翌28日の西武戦もベンチスタートだったが、ショートの守備から途中出場した28日の西武戦で今季初安打を放つと、翌3月29日の西武戦に『8番・ショート』で今季初スタメン。2打数0安打に終わり、試合途中に代打を送られ途中交代。『9番・ショート』でスタメン出場した4月4日のソフトバンク戦で今季初めてマル