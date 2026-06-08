本拠地エンゼルス戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でエンゼルスと対戦。不可解な判定を巡ってダルトン・ラッシング捕手とデーブ・ロバーツ監督が不満をあらわにする場面があった。米解説も「間違いなく振っている」と疑義を呈している。エンゼルスが攻撃中の5回2死一、三塁。7番マドリガルはカウント2-2から粘りを見せた。ベシアが投じた9球目、外角へのスライダーに反応。バットを必死に止めようとした