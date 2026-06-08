猫ちゃんはいつだって自由奔放。それは飼い主さんが真剣に仕事をしている時も変わらないようです。飼い主さんが思わず仕事の手を止めてしまった『ネコハラ』の光景が、再生回数1万回を超えて注目を集めることに。その光景を見た人からは、「羨ましすぎます」「こんなネコハラなら大歓迎です」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：仕事中にやってきた猫→キーボードの前に座って…甘えん坊すぎる様