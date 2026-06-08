大事な子どもの将来、どうしても口を出したくなるのが親というものです。 しかし、本当に子ども自身が望むことを考えられているか── 今回は、筆者の知人が子どもの人生について思いなおすきっかけとなった体験談をご紹介します。 大学進学への固執