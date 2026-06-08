ゆったりと横になる猫。ふと猫の手を見てみると…？予想外の可愛すぎる行動が面白いと反響を呼んでいます。注目を浴びている投稿は記事執筆時点で16.4万回も表示され、1.9万いいねを記録しました。 【写真：ゆったりとくつろぐ猫→おててを見たら…思わず笑ってしまう『予想外すぎる行動』】 個性的なくつろぎ方 Xアカウント「m」に投稿されたのは、猫の『もずく』ちゃん。この日もずくちゃんは、横になりゆったりとくつろ