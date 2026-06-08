「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）の清楚なショットに反響が寄せられている。梶原は８日までに自身のインスタグラムで「オフショットたち久しぶりにリボンさわりました」と記すと、ブルーのフリルワンピース姿を披露。耳元にはイヤリング、髪はポニーテールに結んでほほ笑んだショットや、新体操のリボンを回すショットなどをアップした。この投稿にはファン