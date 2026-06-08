内閣府が８日発表した２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の改定値は、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰで２５年１０〜１２月期に比べて０・５％増だった。プラス成長は２四半期連続。このペースが１年間続くと仮定した年率換算は１・８％増で、５月時点の速報値（前期比０・５％増、年率換算２・１％増）から下方修正された。