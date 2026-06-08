漫才ブームの記憶を背負いながら、若い世代の胸を借り、なお前へ進み続けるザ・ぼんち。55周年は、過去を懐かしむための節目でも、集大成でもない。次の一手を探し続ける通過点なのかもしれない。今回の「ザ・ぼんち芸道55周年挑戦ツアー」には、ぐろう、ニッポンの社長、金属バット、ヨネダ2000、モグライダー、ハンジロウら、世代も芸風も異なる芸人たちが名を連ねている。普通なら“記念ツアー”と銘打ってもおかしくない節目